Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung für das Wochenende 10.-12.10.2025 der Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Im Schulgebäude Reizgas versprüht, Großeinsatz der Rettungsdienste Feuerwehr und Polizei Am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, wurde im Schulgebäude der IGS in Wilhelmshaven eine reizbare Substanz versprüht, insbesondere innerhalb einer Herrentoilette. Nach derzeitigem Stand klagten insgesamt 45 Schülerinnen und Schüler, vier Lehrkräfte sowie ein Mitarbeiter eines Cateringservices über Augenreizung, Husten und Übelkeit. Vorsorglich wurden sechs Personen ins Klinikum verbracht, die aber zwischenzeitlich wieder entlassen werden konnten. Noch vor Ort konnte ein 14-jähriger und ein 15-jähriger Schüler als Verursacher ermittelt werden. Nach Belüftung der Räumlichkeiten durch die Feuerwehr, konnten die Klassenräume wieder aufgesucht werden. Etwaige gefährliche Substanzen konnten nicht gemessen bzw. festgestellt werden. Insgesamt waren 17 Fahrzeuge des Rettungsdienstes, 8 Fahrzeuge der Feuerwehr sowie zwei Funkstreifenwagen im Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gegen beide eingeleitet. Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs, Fußgänger musste zur Seite springen Am Samstag, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 22 Jahre alter Autofahrer mit einem Mitsubishi Colt die Straße Kirchreihe mit stark überhöhter Geschwindigkeit. An der Ecke Holtermannstraße musste deswegen ein Fußgänger, der die Fahrbahn überqueren wollte zur Seite springen, um nicht vom Pkw erfasst zu werden. Dieser Pkw befuhr zu dieser Zeit die Strecke Mühlenweg, Zedeliusstraße, Kaakstraße, Schulstraße, Mühlenweg, Holtermannstraße, Kirchreihe, Gökerstraße, Schellingstraße, Kolpingstraße. In der Schulstraße befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Fußgänger (Pärchen), die vermutlich zur Fahrweise etwas sagen könnten. Dieses Pärchen sowie weitere Zeugen mögen sich bitte unbedingt mit der Polizei WHV, Tel. 04421-9420, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell