PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung für das Wochenende 10.-12.10.2025 der Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Im Schulgebäude Reizgas versprüht, Großeinsatz der Rettungsdienste 
Feuerwehr und Polizei

Am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, wurde im Schulgebäude der IGS 
in Wilhelmshaven eine reizbare Substanz versprüht, insbesondere 
innerhalb einer Herrentoilette.
Nach derzeitigem Stand klagten insgesamt 45 Schülerinnen und Schüler,
vier Lehrkräfte sowie ein Mitarbeiter eines Cateringservices über 
Augenreizung, Husten und Übelkeit. Vorsorglich wurden sechs Personen 
ins Klinikum verbracht, die aber zwischenzeitlich wieder entlassen 
werden konnten.
Noch vor Ort konnte ein 14-jähriger und ein 15-jähriger Schüler als 
Verursacher ermittelt werden.
Nach Belüftung der Räumlichkeiten durch die Feuerwehr, konnten die 
Klassenräume wieder aufgesucht werden. Etwaige gefährliche Substanzen
konnten nicht gemessen bzw. festgestellt werden.
Insgesamt waren 17 Fahrzeuge des Rettungsdienstes, 8 Fahrzeuge der 
Feuerwehr sowie zwei Funkstreifenwagen im Einsatz.
Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde 
gegen beide eingeleitet.


Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs, Fußgänger musste 
zur Seite springen

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 22 Jahre alter 
Autofahrer mit einem Mitsubishi Colt die Straße Kirchreihe mit stark 
überhöhter Geschwindigkeit. An der Ecke Holtermannstraße musste 
deswegen ein Fußgänger, der die Fahrbahn überqueren wollte zur Seite 
springen, um nicht vom Pkw erfasst zu werden. 
Dieser Pkw befuhr zu dieser Zeit die Strecke Mühlenweg, 
Zedeliusstraße, Kaakstraße, Schulstraße, Mühlenweg, Holtermannstraße,
Kirchreihe, Gökerstraße, Schellingstraße, Kolpingstraße.

In der Schulstraße befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Fußgänger 
(Pärchen), die vermutlich zur Fahrweise etwas sagen könnten.
Dieses Pärchen sowie weitere Zeugen mögen sich bitte unbedingt mit 
der Polizei WHV, Tel. 04421-9420, in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 13:50

    POL-WHV: Betrug zum Nachteil einer Seniorin in Varel - Ermittlungen laufen

    Varel (ots) - Die Polizei teilt ergänzend zur bisherigen Meldung vom 10.10.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6134917, mit, dass im aktuellen Ermittlungsstand folgende Hinweise vorliegen: Die Abholung von Geld und Schmuck wurde gegen 14:25 Uhr durchgeführt. Der Abholort befand sich in der Raiffeisenstraße. Es besteht die Möglichkeit, dass dort ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:36

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wangerland

    Wangerland (ots) - Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 14:05 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 331 zwischen Schmidtshörn und Crildumersiel, in Höhe Maihausergroden, zu einer seitlichen Berührung zwischen einem Omnibus und einem Wohnmobil. Nach Angaben des Busfahrers reduzierten beide Fahrzeugführer aufgrund der schmalen Fahrbahn ihre Geschwindigkeit. Kurz vor dem Passieren sei das Wohnmobil jedoch leicht nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren