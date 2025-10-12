PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung für das Wochenende 10.-12.10.2025 der Polizei Jever

POL-WHV: Pressemeldung für das Wochenende 10.-12.10.2025 der Polizei Jever
  • Bild-Infos
  • Download

Jever (ots)

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz / Frettchen in Transportbox 
eingesperrt und verstorben

Am 10.10.2025, gegen 18.45 Uhr, wurde der Polizei Jever gemeldet, 
dass in dem Straßengraben An der Alten Bundesstraße im Bereich des 
Naturfreibades Schortens eine Transportbox mit einem augenscheinlich 
verendeten Tier liegen würde.
Vor Ort wird durch die Beamten die besagte Transportbox aufgefunden. 
Im Inneren befanden sich zwei verendete Frettchen. Nach derzeitigem 
Stand ist davon auszugehen, dass die Frettchen in der Box ausgesetzt 
wurden und anschließend verstarben.
Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das 
Tierschutzgesetz wurde eingeleitet.
Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, den Beschuldigten oder der 
blau-beigen Transportbox machen können, werden gebeten, sich mit der 
Polizei Jever (Tel-Nr.: 04461/7449-0) in Verbindung zu setzen.


Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Während einer Verkehrskontrolle am Freitag, 10.10.2025, gegen 21.30 
Uhr, in der Weserstraße in Sande, wird durch die kontrollierenden 
Beamten festgestellt, dass der 28-jährige Pkw-Fahrer augenscheinlich 
unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.
Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt 
wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde 
eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 12:21

    POL-WHV: Pressemeldung für das Wochenende 10.-12.10.2025 der Polizei Varel

    Varel (ots) - Sachbeschädigung an PKW In dem Zeitraum vom 09. Oktober 2025, um 12:00 Uhr, bis zum 11. Oktober 2025, um 07:30 Uhr, wird in der Wilhelmshavener Straße in Varel die Windschutzscheibe eines geparkten PKW durch einen unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Die Beschädigung ist mutmaßlich mittels eines Glasflaschenwurfs verursacht worden. Zeugen, die ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 12:19

    POL-WHV: Pressemeldung für das Wochenende 10.-12.10.2025 der Polizei Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Im Schulgebäude Reizgas versprüht, Großeinsatz der Rettungsdienste Feuerwehr und Polizei Am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, wurde im Schulgebäude der IGS in Wilhelmshaven eine reizbare Substanz versprüht, insbesondere innerhalb einer Herrentoilette. Nach derzeitigem Stand klagten insgesamt 45 Schülerinnen und Schüler, vier Lehrkräfte ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:50

    POL-WHV: Betrug zum Nachteil einer Seniorin in Varel - Ermittlungen laufen

    Varel (ots) - Die Polizei teilt ergänzend zur bisherigen Meldung vom 10.10.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6134917, mit, dass im aktuellen Ermittlungsstand folgende Hinweise vorliegen: Die Abholung von Geld und Schmuck wurde gegen 14:25 Uhr durchgeführt. Der Abholort befand sich in der Raiffeisenstraße. Es besteht die Möglichkeit, dass dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren