Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Pressemeldung für das Wochenende 10.-12.10.2025 der Polizei Jever
Jever (ots)
Verstoß gegen das Tierschutzgesetz / Frettchen in Transportbox eingesperrt und verstorben Am 10.10.2025, gegen 18.45 Uhr, wurde der Polizei Jever gemeldet, dass in dem Straßengraben An der Alten Bundesstraße im Bereich des Naturfreibades Schortens eine Transportbox mit einem augenscheinlich verendeten Tier liegen würde. Vor Ort wird durch die Beamten die besagte Transportbox aufgefunden. Im Inneren befanden sich zwei verendete Frettchen. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Frettchen in der Box ausgesetzt wurden und anschließend verstarben. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, den Beschuldigten oder der blau-beigen Transportbox machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever (Tel-Nr.: 04461/7449-0) in Verbindung zu setzen. Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Während einer Verkehrskontrolle am Freitag, 10.10.2025, gegen 21.30 Uhr, in der Weserstraße in Sande, wird durch die kontrollierenden Beamten festgestellt, dass der 28-jährige Pkw-Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
