Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sicher unterwegs auf dem Schulweg - Übergabe von Sicherheitswarnwesten an Erstklässlerinnen und Erstklässler in Varel

Varel (ots)

Die Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde hat gemeinsam mit dem Präventionsbeauftragten der Polizei Varel, Eugen Schnettler, in diesem Jahr allen neu eingeschulten Erstklässlerinnen und Erstklässlern Sicherheitswarnwesten übergeben.

Die Westen wurden von der LZO-Stiftung zur Verfügung gestellt, sodass jedes Kind eine eigene Weste erhält. Auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 der Hafengrundschule konnten ihre Warnwesten entgegennehmen (siehe anliegende Bilder). An diesem Tag fand zudem erfolgreich die Fußgängerprüfung im Realverkehr statt. "Gerade in der dunklen Jahreszeit kann eine Sicherheitswarnweste lebensrettend sein", so Eugen Schnettler. "Die Kinder werden dadurch deutlich besser gesehen und sind für andere Verkehrsteilnehmer frühzeitig erkennbar."

Insgesamt 377 Warnwesten wurden in den vergangenen Wochen an alle Grundschulen im Bereich Varel und Friesische Wehde verteilt - ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell