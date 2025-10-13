PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

Wangerland/Wiarden (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 11.10.2025, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 12.10.2025, 08:00 Uhr, kam es in der Wangerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte parkte ihren grauen Dacia Dokker am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hohenkirchen. Als das Fahrzeug wieder genutzt werden sollte, wurde festgestellt, dass der Außenspiegel abgeklappt und das Spiegelglas auf der Fahrbahn lag. Zudem befanden sich mehrere Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite.

Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund eines wahrgenommenen Knallgeräusches könnte sich der Vorfall gegen 22:00 Uhr ereignet haben. An der Unfallstelle wurden Teile eines Außenspiegels aufgefunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hohenkirchen unter der Telefonnummer 04463 / 08910 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

