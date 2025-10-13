Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

Schortens (ots)

Am Sonntag, den 12.10.2025, kam es in der Rügenstraße zwischen 16:45 Uhr und 19:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte parkte seinen VW Golf ordnungsgemäß auf der Fahrbahn. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug beim Vorbeifahren durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt, wobei der linke Außenspiegel abgetrennt wurde. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Telefonnummer 04461 / 984930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell