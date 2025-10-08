Feuerwehr Heimbach

FW Heimbach: Verkehrsunfall auf der L218 bei Heimbach - LKW-Tank muss durch Feuerwehr abgepumpt werden

Heimbach (ots)

Gegen 08:39 Uhr wurde die einheitliche Leitstelle des Kreises Düren über einen Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Krad auf der L218 von Heimbach in Richtung Schmidt informiert. Aufgrund weiterer Meldungen über austretenden Kraftstoff wurde um 08:41 Uhr die Feuerwehr Heimbach zusätzlich zum Rettungsdienst alarmiert.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte ein durch den Unfall entstandenes Leck am Dieseltank des LKW festgestellt werden. Abdichtversuche der Feuerwehr brachten leider nicht den gewünschten Erfolg, sodass der Dieseltank vollständig entleert werden musste. Hierzu setzte die Feuerwehr eine Handpumpe sowie spezielle Fässer ein, um den Diesel sicher zu lagern.

Der Rettungsdienst kümmerte sich zwischenzeitlich um eine verletzte Person und transportierte diese nach erfolgter Behandlung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Sattelauflieger des LKW musste nach dem Eintreffen eines Ersatzfahrzeugs ebenfalls umgepumpt werden, um im Anschluss abtransportiert werden zu können.

Die L218 musste für die Dauer des Einsatzes sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Heimbach, übermittelt durch news aktuell