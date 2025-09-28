Feuerwehr Heimbach

FW Heimbach: Garagenvollbrand im Stadtteil Vlatten - Gasflaschen geborgen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Heimbach (ots)

Die Feuerwehr Heimbach wurde am Samstagnachmittag (27.09.2025) um 17:45 Uhr zunächst mit den Einheiten Vlatten und Hergarten sowie der Löschgruppe Wollersheim aus dem benachbarten Nideggen und dem Rettungsdienst zu einem gemeldeten Garagenbrand in der Ortslage Vlatten alarmiert. Aufgrund des Meldebildes wurden um 17:49 Uhr ebenfalls die Löschgruppen Blens, Hausen und Heimbach zur Unterstützung alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt konnte eine schwarze Rauchsäule festgestellt werden. Das ersteintreffende Fahrzeug der Löschgruppe Vlatten fand eine Garage im Vollbrand vor, welche direkt an ein Wohnhaus angebaut war. In der Erstphase des Einsatzes bestand die Gefahr des Übergreifens auf das Wohngebäude. Umgehend wurden zwei C-Rohre unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Brandbekämpfung sowie zur Riegelstellung zum Wohnhaus vorgenommen.

Der Löscheinsatz zeigte schnell Wirkung, und die Flammen konnten zügig eingedämmt werden. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte glücklicherweise gänzlich verhindert werden. Durch die vorgehenden Einsatzkräfte wurde einen zwei Gasflaschen geborgen. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis in die späteren Abendstunden.

Im weiteren Einsatzverlauf kam es durch ein Öl-Löschwassergemisch zu einer größeren Verunreinigung der angrenzenden Straße sowie der Kanalisation. Zur Klärung des Sachverhalts wurden das Ordnungsamt der Stadt Heimbach sowie die untere Wasserbehörde des Kreises Düren hinzugezogen. Es zeigte sich, dass die Verunreinigung so weit fortgeschritten war, dass eine Spezialfirma zur Reinigung der Straße sowie der Kanalwege hinzugezogen werden musste.

Die Feuerwehr Heimbach war mit insgesamt 30 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz konnte um 21:15 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Heimbach, übermittelt durch news aktuell