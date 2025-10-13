Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sicherheit in der dunklen Jahreszeit - "Gutes Licht, gute Sicht"

Wilhelmshaven (ots)

Die Verfügungseinheit und die polizeiliche Verkehrsprävention der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland führten in der Bismarckstraße / Werftstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts eine Verkehrskontrolle mit den Schwerpunkten Beleuchtungseinrichtungen und junge Fahrer durch.

Gerade bei jungen Fahrerinnen und Fahrern sei das Bewusstsein für die Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge häufig noch nicht ausreichend ausgeprägt und bedürfe der Sensibilisierung. Beim Licht-Test 2024 wurden in Niedersachsen 30,1 Prozent der überprüften Fahrzeuge beanstandet - im Vorjahr waren es 26,9 Prozent. Defekte, falsch eingestellte oder verschmutzte Beleuchtung vermindert nicht nur die eigene Sicht, sondern auch die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer - ein entscheidender Sicherheitsfaktor im Straßenverkehr.

Von insgesamt 72 kontrollierten Fahrzeugen wurden 5 mit defekten oder fehlerhaft eingestellten Scheinwerfern sowie 10 weitere mit sonstigen Mängeln festgestellt. Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz hinsichtlich der Sorgfaltspflicht der Fahrzeugführerinnen und -führer sowie der Verkehrssicherheit der überprüften Fahrzeuge. Die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Wilhelmshaven, Polizeihauptkommissarin Samia Thoebel, weist darauf hin, dass TÜV, DEKRA und zahlreiche Werkstätten im Rahmen der bundesweiten Aktion "Licht-Test 2025" noch bis zum 31. Oktober kostenlose Überprüfungen der Beleuchtung anbieten. Diese Tests geben Aufschluss über die korrekte Einstellung und Leuchtintensität der Scheinwerfer und tragen zur Verkehrssicherheit bei.

Für Rückfragen steht Polizeihauptkommissarin Samia Thoebel unter der Telefonnummer 04421 / 942-109 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell