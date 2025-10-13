PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub auf Radfahrer im Park - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 11.10.2025, kam es gegen 02:36 Uhr zu einem Raubdelikt in einem Park in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Opfer mit seinem Fahrrad den Park, als es von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen und nach einem Feuerzeug gefragt wurde. Im weiteren Verlauf sprühte einer der Täter dem Opfer ein unbekanntes Spray ins Gesicht. Anschließend wurde das Opfer vom Fahrrad gestoßen, und die Täter entwendeten die Geldbörse des Geschädigten. Beide Täter flüchteten anschließend unerkannt. Täterbeschreibung: Täter 1 (führte einen E-Scooter): - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - ca. 18-20 Jahre alt - schwarze Jacke mit Kapuze - schwarze Hose - schwarze Schuhe Täter 2 (sprühte das Pfefferspray): - ca. 175 cm groß - schlanke Statur - ca. 18-20 Jahre alt - schwarze, offen getragene Steppjacke - grünes "Calvin Klein"-T-Shirt oder Sweatshirt - dunkle Jeans - schwarze Schuhe Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder deren Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 15:11

    POL-WHV: Sicherheit in der dunklen Jahreszeit - "Gutes Licht, gute Sicht"

    Wilhelmshaven (ots) - Die Verfügungseinheit und die polizeiliche Verkehrsprävention der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland führten in der Bismarckstraße / Werftstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts eine Verkehrskontrolle mit den Schwerpunkten Beleuchtungseinrichtungen und junge Fahrer durch. Gerade bei jungen Fahrerinnen und Fahrern sei das Bewusstsein ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:09

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 09.10.2025, 13:30 Uhr, bis Freitag, 10.10.2025, 10:00 Uhr, kam es in der Siebethsburger Straße, Höhe Hausnummer 5-7B, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein gelber Fiat wurde dabei vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug vorne linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:35

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

    Schortens (ots) - Am Sonntag, den 12.10.2025, kam es in der Rügenstraße zwischen 16:45 Uhr und 19:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen VW Golf ordnungsgemäß auf der Fahrbahn. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug beim Vorbeifahren durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt, wobei der linke Außenspiegel abgetrennt wurde. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren