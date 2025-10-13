Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub auf Radfahrer im Park - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 11.10.2025, kam es gegen 02:36 Uhr zu einem Raubdelikt in einem Park in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Opfer mit seinem Fahrrad den Park, als es von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen und nach einem Feuerzeug gefragt wurde. Im weiteren Verlauf sprühte einer der Täter dem Opfer ein unbekanntes Spray ins Gesicht. Anschließend wurde das Opfer vom Fahrrad gestoßen, und die Täter entwendeten die Geldbörse des Geschädigten. Beide Täter flüchteten anschließend unerkannt. Täterbeschreibung: Täter 1 (führte einen E-Scooter): - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - ca. 18-20 Jahre alt - schwarze Jacke mit Kapuze - schwarze Hose - schwarze Schuhe Täter 2 (sprühte das Pfefferspray): - ca. 175 cm groß - schlanke Statur - ca. 18-20 Jahre alt - schwarze, offen getragene Steppjacke - grünes "Calvin Klein"-T-Shirt oder Sweatshirt - dunkle Jeans - schwarze Schuhe Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder deren Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell