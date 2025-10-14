Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis
Wilhelmshaven (ots)
Am Montag, 13.10.2025, gegen 10:46 Uhr, wurde in der Straße Am Wiesenhof in Wilhelmshaven eine 39-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert, die ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.
Darüber hinaus stand die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Urinvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin.
Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ärztlich durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
