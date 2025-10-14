PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 13.10.2025, gegen 10:46 Uhr, wurde in der Straße Am Wiesenhof in Wilhelmshaven eine 39-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert, die ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Darüber hinaus stand die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Urinvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ärztlich durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 11:16

    POL-WHV: Versuchter Diebstahl aus Klinik - Polizei leitet Ermittlungen ein

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montagmorgen, 13.10.2025, gegen 04:05 Uhr, versuchten zwei bislang Beschuldigte - ein 40-jähriger Mann und eine noch unbekannte Person - einen Kaffeevollautomaten aus dem Speisezimmer einer Station des Klinikums Wilhelmshaven zu entwenden. Der Diebstahlsversuch wurde durch aufmerksame Zeugen bemerkt, die umgehend die Polizei verständigten. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:21

    POL-WHV: Raub auf Radfahrer im Park - Polizei bittet um Hinweise

    Wilhelmshaven (ots) - In der Nacht zu Samstag, den 11.10.2025, kam es gegen 02:36 Uhr zu einem Raubdelikt im Knochenpark in der Werftstraße in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Opfer mit seinem Fahrrad den Park, als es von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen und nach einem Feuerzeug gefragt wurde. Im weiteren Verlauf sprühte einer der Täter dem Opfer ein unbekanntes Spray ins Gesicht. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:11

    POL-WHV: Sicherheit in der dunklen Jahreszeit - "Gutes Licht, gute Sicht"

    Wilhelmshaven (ots) - Die Verfügungseinheit und die polizeiliche Verkehrsprävention der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland führten in der Bismarckstraße / Werftstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts eine Verkehrskontrolle mit den Schwerpunkten Beleuchtungseinrichtungen und junge Fahrer durch. Gerade bei jungen Fahrerinnen und Fahrern sei das Bewusstsein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren