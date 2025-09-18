Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbrecher überrascht + Rüttelplatte gestohlen + E-Rollerfahrer flüchtet - Zeugen gesucht! +

Butzbach: Einbrecher überrascht

Gegen 01:45 Uhr schreckte am Donnerstag (18.09.2025) die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Kirch-Gönser Hauptstraße auf und nahm zwei Personen wahr, die sich in ihrem Zimmer befanden. Als sie bemerkten, dass die Frau wach wurde, flüchteten die beiden Männer. Zuvor waren sie durch ein Fenster ins Haus eingestiegen. Ob die zwei Täter etwas mitgehen ließen, ist bislang noch nicht bekannt. Einer der beiden wird als circa 20 Jahre alt, mit dunklerem Teint, schwarzem Vollbart, Kappe und dunkler Kleidung beschrieben. Der zweite Täter sei ebenfalls circa 20 Jahre alt gewesen. Kurz nach 02:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter in der Straße "Am Kornmarkt" Zutritt zu einem unverschlossenen Wintergarten. Auch hier ist bislang nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Zeugen, denen in der Nacht zu Donnerstag eine der beschriebenen oder andere verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Kirch-Göns aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei Friedberg in Verbindung zu setzen.

Nidda: Rüttelplatte gestohlen

Diebe stahlen in der Zeit von Dienstag (16.09.2025), 17:30 Uhr bis Mittwoch (17.09.2025), 07:30 Uhr auf einer Baustelle in der Berstädter Straße in Bad Salzhausen eine Rüttelplatte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Büdingen zu wenden (Tel.: 06042 96480).

Bad Vilbel: E-Rollerfahrer flüchtet - Zeugen gesucht!

Am Donnerstag (11.09.2025) gegen 15:25 Uhr war eine 35-jährige Autofahrerin mit ihrem weißen VW Taigo in der Bad Vilbeler Querstraße aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Fahrtrichtung Landgrabenstraße unterwegs. An der Einmündung kam von links aus der Landgrabenstraße ein E-Rollerfahrer und stieß mit seinem Gefährt gegen die Fahrertür des VW. Nach kurzer Unterhaltung zwischen der Autofahrerin und dem Rollerfahrer fuhr die 35-Jährige ihr Fahrzeug an den Fahrbahnrand. Als sie zu dem Rollerfahrer gehen wollte, drehte dieser sich um und fuhr auf der Landgrabenstraße in Richtung Frankfurter Straße davon. Der Fahrer des E-Rollers wird auf etwa 17 Jahre geschätzt. Er war circa 170 cm groß und schlank, hatte einen dunkleren Teint sowie einen Oberlippenbart und war dunkel gekleidet. Auf dem schwarzen E-Roller mit Versicherungskennzeichen befand sich zudem eine 14 - 15 Jahre alte Mitfahrerin. Sie war schlank, hatte hüftlange blonde Haare und einen hellen Teint. Die Mitfahrerin trug ebenfalls dunkle Kleidung. Außerdem fuhr dahinter ein weiterer E-Roller auf dem sich ein junger Mann und eine Mitfahrerin befanden. Auch dieser Roller setzte seine Fahrt in Richtung Frankfurter Straße fort. Die Polizeistation Bad Vilbel bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder die Angaben zur Identität der beteiligten Personen machen können, um Hinweise unter Tel.: 06101 54600.

