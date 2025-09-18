Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Wetzlar und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Drogendealer in Untersuchungshaft

Wetzlar: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Wetzlar und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Drogendealer in Untersuchungshaft

Wetzlar: Über 900.000 Euro Bargeld und Kokain sichergestellt- Drogendealer in Untersuchungshaft

Im Zuge eines Ermittlungskomplex wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Kokain, Amphetaminen und Cannabis in nicht geringer Menge hat die Wetzlarer Kriminalpolizei am Mittwoch der vergangenen Woche (10. September) auf richterliche Anordnung mehrere Wohnungen in Wetzlar und Aßlar durchsucht. Die Beamten stellten ein Kilogramm Kokain, 300 Gramm Cannabis, eine Schreckschusswaffe, Mobiltelefone und über 900.000 Euro sicher.

Bereits im April diesen Jahres gerieten zwei albanischen Staatsangehörige im Alter von 30 und 34 Jahren in den Fokus der Ermittlungsbehörden. Die Rauschgiftfahnder trafen bei der Durchsuchung die Männer an und nahmen sie fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurde das Duo einem Haftrichter noch am Freitag vorgeführt. Nachdem der Richter Haftbefehl erließ, kamen die Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell