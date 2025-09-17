Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + "Schiefer Lkw" fällt auf + Terrassentür hält Einbrechern stand + Lederjacke gestohlen +

Giessen (ots)

Münzenberg - A 45: "Schiefer Lkw" fällt auf

Am Dienstagmittag (16.09.2025) gegen 13:15 Uhr meldete eine Autofahrerin der Polizeiautobahnstation Mittelhessen, dass ein "schiefer Lkw" auf der A 45 zwischen Wölfersheim und Münzenberg in Richtung Dortmund vor ihr fahre. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den Sattelzug ausfindig machen und geleitete ihn zur Kontrolle auf den Hof der Polizeiautobahnstation nach Butzbach. Dort nahmen Beamte der spezialisierten Verkehrsüberwachung das Gespann unter die Lupe. Den Grund für den Schiefstand fanden die Verkehrsexperten schnell. Der Sattelzug, der auf dem Weg aus Ungarn ins Ruhrgebiet war, war mit sogenannten Bigbags, gefüllt mit Getreide, beladen. Die Ladung war jedoch offensichtlich nicht ausreichend gesichert und dadurch während des Transports verrutscht. Teilweise hielt lediglich die Plane des Lkw noch die Bigbags. Da die Gefahr bestand, dass die Plane das Gewicht von 20 Tonnen auf Dauer nicht würde halten können und die Ladung somit auf die Straße fallen würde, untersagten die Ordnungshüter die Weiterfahrt. Die Umladung erfolgt in den nächsten Tagen. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung entrichten.

Altenstadt: Terrassentür hält Einbrechern stand

Ohne Beute blieben Einbrecher in der Straße "Am Herrnzaun" in Höchst. Im Zeitraum zwischen Montag, 08.09.2025, 19:00 Uhr und Dienstag, 16.09.2025, 14:00 Uhr versuchten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass die Täter nicht ins Wohnhaus eindringen konnten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in besagtem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Ranstadt: Lederjacke gestohlen

Zwei Unbekannte öffneten in der Nacht zu Dienstag (16.09.2025) gegen 03:15 Uhr in Ranstadt zwei unverschlossene Autos. Der rote Toyota Corolla und der blaue Lexus waren in der Eschbergstraße abgestellt. Die Diebe ließen aus einem der Fahrzeuge eine Lederjacke mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen telefonisch unter 06042 96480 entgegen. Ein Hinweis der Polizei: Versichern Sie sich beim Verlassen immer, ob ihr Auto tatsächlich verschlossen ist. Diese kurze Kontrolle kann bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Lassen Sie außerdem keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, können Anreize für Diebe sein.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell