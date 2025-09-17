Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG: Unfallfluchten in Bad Endbach und in Michelbach

Bad Endbach: Unfallflucht auf Gemeindeparkplatz

Etwa 2.500 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen Ford Focus kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug auf dem Parkplatz der Gemeindeverwaltung in der Herborner Straße vermutlich bei einem Parkmanöver am Kotflügel hinten rechts und an der hinteren Beifahrertür touchierte. Zeugen, die den Unfall am Samstag (13. September) zwischen 17.15 und 20.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Kia in Michelbach touchiert

In der Grabenstraße in Michelbach touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Kia. Der rote Rio stand dort am Montag (15. September) zwischen 08.00 und 13.00 Uhr am Fahrbahnrand. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er sich bei dem Verursacherfahrzeug womöglich um einen LKW handeln könnte. Hinweise zum Verursacher des etwa 3.000 Euro hohen Sachschadens erbitten die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

