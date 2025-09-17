PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: Buseck: Mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand

Giessen (ots)

Buseck: Mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand

In Großen-Buseck kam es gestern zu einem Brand in einem Wohnhaus, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Gegen 14.35 Uhr meldete die Rettungsleitstelle der Polizei einen Gebäudebrand im Grünberger Weg. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in der Wohnung des Mehrfamilienhauses brannte, die Feuerwehr löschte das Feuer. Sechs Personen im Alter zwischen 25 und 61 Jahren erlitten Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgas. Der Rettungsdienst brachte alle sechs in Krankenhäuser. Den Ermittlungen zufolge wurde das Feuer von einem Bewohner fahrlässig beim Kochen verursacht. Der entstandene Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt, die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

