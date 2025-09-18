Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Zwei Tatverdächtige nach PKW-Aufbrüchen festgenommen

Giessen (ots)

Marburg: Zwei Tatverdächtige nach PKW-Aufbrüchen festgenommen

Samstagmittag (13. September) nahm die Polizei zwei mutmaßliche Diebe auf dem Klinikgelände in der Baldingerstraße nach drei Fahrzeugaufbrüchen fest.

Gegen 11.15 Uhr teilte der Sicherheitsdienst den Aufbruch von drei Fahrzeugen auf den Parkplätzen der UKGM mit. Zudem verfolgten sie einen Tatverdächtigen und hielten diesen, ein 21-Jährigen aus Marburg, bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Auf dem Weg zur Klinik ergriff eine weitere Streife den zweiten Tatverdächtigen, einen 28-jährigen Wohnsitzlosen, an einer Bushaltestelle auf.

Die Beamten stellten Geldkarten, Bekleidungsstücke bei den Tatverdächtigen und einen in der Nähe gefundenen Rucksack sicher. Hierbei könnte es sich um mutmaßliches Diebesgut handeln. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an.

Zudem fand ein Beamter in einer Mülltonne eine Handtasche, die zuvor aus einem der Fahrzeuge gestohlen worden war, und händigte diese der Besitzerin wieder aus.

Die Ordnungshüter nahmen das festgenommene Duo mit auf die Wache. Nach Rücksprache mit einer Staatsanwaltschaft Marburg entließen die Polizisten die Männer wegen fehlender Haftgründe und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Um es den Autoknackern schwer zu machen rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen - auch nicht im Kofferraum.

Weitere Präventionstipps finden sie auf der Internetseite polizei-beratung.de

Sabine Richter, Pressesprecherin

