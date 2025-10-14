PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Varel

Varel (ots)

Am Montagmorgen, 13.10.2025, gegen 10:20 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Dangaster Straße in Varel.

Im Einmündungsbereich Hellmut-Barthel-Straße / Dangaster Straße bog er nach links ab, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen.

Anstatt den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Der verunfallte Pkw konnte im Nahbereich aufgefunden werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

