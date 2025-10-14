Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Androhung eines Amoklaufs an Schule in Wilhelmshaven - Verantwortlicher identifiziert

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmorgen (02.10.2025) gingen zwischen 09:07 Uhr und 09:10 Uhr im Sekretariat der Marion-Dönhoff-Schule in Wilhelmshaven zwei telefonische Drohanrufe ein. Eine seinerzeit unbekannte, verzerrt klingende Jugendstimme kündigte darin für 10:00 Uhr einen Amoklauf an der Schule an. Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6130451

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen konnte die Person ermittelt werden, die für die Androhung verantwortlich ist. Es handelt sich um einen 12-jährigen Jungen aus Wilhelmshaven.

Da der Junge das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist er nach dem Strafgesetzbuch nicht strafmündig. Eine strafrechtliche Verfolgung findet daher nicht statt. Der Vorgang wurde an die zuständigen Jugendbehörden übergeben, die nun pädagogische und betreuende Maßnahmen prüfen.

Aus polizeilicher Sicht ist ein solches Verhalten - unabhängig vom Alter - verantwortungslos. Eine Drohung dieser Art löst erhebliche Ängste aus, bindet eine Vielzahl an Personen und Material der Rettungs- und Polizeikräfte und führt zu einer massiven Belastung für Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte. Der Junge muss verstehen, dass sein Handeln weitreichende Folgen hat, auch wenn es aus rechtlicher Sicht keine Strafe im klassischen Sinne geben wird.

Die zuständigen Sachbearbeiter des Fachkommissariats für Kinder- und Jugenddelinquenz der Polizei Wilhelmshaven haben zeitnah das Gespräch mit dem Kind und den Erziehungsberechtigten gesucht.

Derzeit wird zudem geprüft, ob und in welchem Umfang die Einsatzkosten den Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt werden können. Eine konkrete Summe steht noch nicht fest.

Aus Datenschutzgründen werden keine weiteren Angaben zu den persönlichen oder schulischen Hintergründen des Schülers gemacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell