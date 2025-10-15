Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung am Bismarckplatz
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstagabend, 14.10.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es am Bismarckplatz in Wilhelmshaven zu einem tätlichen Angriff in einem Linienbus.
Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 20-jähriger Mann den Bus und bedrängte eine 18-jährige Person, worauf es zu Streitigkeiten kam. In der Folge schlug der Beschuldigte dem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht und gegen das linke Ohr.
Ein 27-jähriger Fahrgast, der dem Opfer zur Hilfe kommen wollte, wurde vom Beschuldigten mit einem Messer bedroht. Anschließend führte der 20-Jährige eine Stichbewegung in Richtung des Helfers aus.
Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.
Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell