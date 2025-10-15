Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Küchenbrand in Doppelhaushälfte - Wohnhaus derzeit unbewohnbar
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstagmorgen, 14.10.2025, gegen 09:12 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in der Straße Heiligengroden in Wilhelmshaven zu einem Brand.
Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Küche der Doppelhaushälfte aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Kurz vor der Brandentdeckung wurde ein lauter Knall wahrgenommen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs fanden private Malerarbeiten in der Küche statt.
Die Feuerwehr Wilhelmshaven konnte den Brand löschen. Die Küche wurde durch das Feuer stark beschädigt, auch die Wände des Raumes wurden teilweise in Mitleidenschaft gezogen.
Der Brandort wurde versiegelt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
