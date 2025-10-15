Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Metallschrott in Sande - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sande (ots)

Am Montagmorgen, 13.10.2025, zwischen 08:30 Uhr und 08:40 Uhr, kam es in Sande, Harenburg, zu einem Diebstahl von Metall- und Kupferschrott. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei bislang unbekannte Täter ohne Erlaubnis mit einem Transporter das Grundstück des Geschädigten und entwendeten dort gelagertes Metall- und Kupfermaterial, das aus Sanierungsarbeiten stammte.

Als Tatfahrzeug wurde ein Transporter der Marke Iveco Daily genutzt, der auf die Firma Europcar zugelassen ist. Auffällig ist, dass an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren.

Die Polizei Sande bittet Zeugen, die beobachtet haben, ob Kennzeichen an dem Transporter angebracht wurden oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04422/999750 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell