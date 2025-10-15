Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Technische Rettung nach schwerem Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oberhausen (ots)

Einsatz: Dienstag 14.10.2025, 22:02 Uhr, Vestische Str.

Schwerer Verkehrsunfall

Am späten Abend kam es auf der Vestischen Straße, in Höhe der Erikastraße, zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich eine Person noch in einem der Unfallfahrzeuge. Diese war weder eingeklemmt noch eingeschlossen, konnte das Fahrzeug jedoch nicht eigenständig verlassen.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Notärztin vor Ort wurde eine schonende technische Rettung eingeleitet. Hierbei stabilisierte der Rettungsdienst die Patientin, während die Feuerwehr die Beifahrerseite des Fahrzeugs mit hydraulischem Rettungsgerät öffnete, um einen sicheren Zugang zu schaffen.

Die Patientin wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Vestische Straße rund eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell