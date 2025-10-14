Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Schadenfeuer unter Brücke - Mühlheimer Straße zeitweise voll gesperrt

Oberhausen (ots)

Gegen 16:30 Uhr gingen in der Leitstelle mehrere Anrufe ein. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung unter der DB-Brücke an der Mühlheimer Straße. Bereits beim Ausrücken der Einsatzkräfte von der Feuer- und Rettungswache 1 war die Rauchentwicklung deutlich sichtbar. Beim Eintreffen der Feuerwehr musste die Mühlheimer Straße aufgrund der starken Rauchentwicklung sofort gesperrt werden. Da die folgenden Arbeiten der Einsatzkräfte auch in Gleisnähe durchgeführt werden mussten, kam der Zugverkehr kurzzeitig zum Erliegen. Durch den schnellen Löschangriff der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf weitere gelagerte Gegenstände, Güter und Vegetation verhindert werden. Somit konnte der Bahn- und Straßenverkehr schnell wieder für den Feierabendverkehr freigegeben werden. (FD)

