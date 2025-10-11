Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Oberhausen (ots)

Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr Oberhausen um 11:38 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Hermann-Albertz-Straße alarmiert. Ein Anrufer hatte eine deutliche Rauchentwicklung gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Brandrauch aus einem Fenster im Dachgeschoss eines mehrgeschossigen Mehrfamilienhauses. Ein Trupp unter Atemschutz ging sofort zur Brandbekämpfung vor und konnten das Feuer im Treppenraum rasch lokalisieren und löschen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 sowie der Gerätewagen Hygiene. Zur Sicherung der Einsatzstelle und Durchführung der Löscharbeiten musste die Hermann-Albertz-Straße während des Einsatzes voll gesperrt werden.

Die Brandursache wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

