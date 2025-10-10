Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Ammoniakaustritt im Gewerbegebiet Waldteich - umfangreicher Feuerwehreinsatz in Schwarze Heide

Die Feuerwehr Oberhausen wurde am heutigen Freitag um 10:46 Uhr zu einem Gefahrstoffeinsatz in den Ortsteil Schwarze Heide alarmiert. In einem Firmenkomplex im Gewerbegebiet Waldteich kam es zu einem Austritt von Ammoniak.

Unmittelbar nach der Alarmierung rückten beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr Oberhausen sowie mehrere Spezialfahrzeuge für den Gefahrguteinsatz zur Einsatzstelle aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Aus einer Anlage trat Ammoniak aus.

Zur Eindämmung und Beseitigung der Gefahr wurden umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Unter Atemschutz und mit Spezialausrüstung gelang es den Einsatzkräften den Austritt zu stoppen.

Zur Überprüfung möglicher Schadstoffausbreitungen kamen Messfahrzeuge im Nah- und Umgebungsbereich zum Einsatz. Hierbei wurden keine auffälligen Konzentrationen von Ammoniak außerhalb des Betriebsgeländes festgestellt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand somit zu keiner Zeit.

Während des Einsatzes wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Oberhausen erhielt Unterstützung durch die Werkfeuerwehr OXEA sowie die Werkfeuerwehr des Chemieparks Marl. Zudem war die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen in den Einsatz eingebunden.

Zur Information der Bevölkerung wurde vorsorglich ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses stand für Rückfragen aus der Bevölkerung zur Verfügung, insbesondere im Hinblick auf mögliche Geruchsbelästigungen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Die Feuerwehr Oberhausen war mit zahlreichen Kräften mehrere Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

