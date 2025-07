POL-MK: Prügelei im Bus - Handwerker bestohlen

Iserlohn / Letmathe (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag die Seitenscheiben eines VW Golfs an der Oberen Mühle und die Scheiben eines 5er BMWs am Voweydeweg eingeschlagen. Sie gelangten in den Besitz eines Führerscheins und privater Gegenstände. An der Brinkhofstraße in Letmathe wurde in der gleichen Nacht zudem ein Renault Clio zerkratzt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des ...

mehr