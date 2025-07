Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Teerkolonne unterwegs - Polizei rät zu Vorsicht bei "Haustürgeschäften"

Pforzheim (ots)

Ein Mann aus Schopfloch ist Opfer der Betrugsmasche einer Teerkolonne geworden.

Dem Mann wurden bereits am 07.07.2025 von einem Unbekannten angebliche Reste von Teerarbeiten aus einem anderen Bauvorhaben angeboten. Nachdem er in der Annahme, die Reste seien kostenlos, einwilligte, erschienen am Folgetag sechs Arbeiter bei ihm und teerten eine große Fläche auf seinem Grundstück. Für die Arbeiten wurde dann ein mittlerer vierstelliger Betrag gefordert. Der Mann entrichtete schließlich nach Verhandlungen einen niedrigeren Betrag in bar, erhielt jedoch auch auf mehrfache Nachfrage keine Rechnung hierfür. Die Arbeiten wurden zudem nach derzeitigem Kenntnisstand nur mangelhaft ausgeführt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht bei Haustürgeschäften, auch bei ungefragt angebotenen Handwerkerleistungen wie beispielsweise Dach-, Pflaster und Teerarbeiten oder Fassadenreinigungen.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung oder auf ihr Grundstück, die Sie selbst bestellt haben oder die von den Vermietern angekündigt worden sind.

Fordern Sie von Handwerkern ein schriftliches Angebot oder einen Vertrag, aus dem Name und Anschrift des Vertragspartners sowie das Datum hervorgehen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Dienstleistungen besonders günstig oder vermeintlich kostenlos angeboten werden, der Anbieter versucht, Sie zu einer sofortigen Zusage zu bewegen oder auf Barzahlung besteht.

Rico Kockrich, Pressestelle

