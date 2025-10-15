PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall in Schortens

Schortens (ots)

Am Dienstagmorgen, 14.10.2025, gegen 10:28 Uhr, kam es in Schortens, im Bereich An der alten Bundesstraße / Oldenburger Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer die Straße An der alten Bundesstraße in Richtung Sande und beabsichtigte, nach rechts in die Oldenburger Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 87-jährigen Radfahrer, der den Einmündungsbereich aus Richtung Sande kommend auf dem farblich abgesetzten Radweg querte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

