Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend, 15.10.2025, gegen 18:45 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Börsenstraße in Wilhelmshaven (Stadtteil Bant) zu einem versuchten räuberischen Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 35-jähriger Mann beim Diebstahl von zwei Packungen Kaffee durch einen Mitarbeiter des Marktes beobachtet und angesprochen. Der Beschuldigte versuchte daraufhin zu fliehen, wurde jedoch vom Mitarbeiter festgehalten und zu Boden gebracht.

Dabei zerbrach eine mitgeführte Bierflasche, deren abgebrochenen Flaschenhals der Täter als Waffe einsetzte, um den Mitarbeiter zu verletzen. Ein Zeuge griff beherzt ein und konnte den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei fixieren.

Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 41,98 Euro. Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Strafverfahren wegen versuchten räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

