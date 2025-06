LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Bad Sulza (ots) - An der Krähenhütte in Bad Sulza sind Unbekannte in ein ehemaliges Hotel eingebrochen. Im Gebäude wurden mehrere Türen aufgebrochen und die Zimmer durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

