Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Kellerbrand im Stadtteil Süd

Ludwigshafen (ots)

(SB) Am 06.05.2025 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 22:04 Uhr zu einem Kellerbrand in die Silcherstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Treppenraum des Mehrfamilienhaus stark verraucht. Die Brandbekämpfung wurde mit einem Rohr unter Atemschutz eingeleitet. Aufgrund der hohen Brandlast im Keller, wurden die betroffenen Räumlichkeiten ausgeräumt und ins Freie verbracht. Um 0:30 Uhr konnte Feuer aus gemeldet werden. Da im Keller Stromversorgungsleitungen in Mitleidenschaft gezogen wurden, musste das Haus komplett stromlos geschaltet werden. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehr war um 1:05 Uhr beendet. Im Einsatz waren 8 Fahrzeuge der Feuerwehr mit 29 Mann, der Rettungsdienst, die Polizei sowie die TWL-Strom.

