FW Ludwigshafen: Drohender Einsturz von Dachaufbauten in Ludwigshafen-Mitte

Ludwigshafen (ots) - (JH) Am 13.04.2025 um 0:33 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Sperrmüllbrand in die Wredestestraße nach Ludwigshafen-Mitte gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Brand von Sperrmüll an der Gebäudefassade vor. Durch die starke Brandentwicklung griffen die Flammen bereits auf zwei Wohnungen im 1. OG und weitere Gebäudeteile über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ...

