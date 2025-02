POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl von Baustelle

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Donnerstag (13.02.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Zollernstraße. Im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung ein. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun ...

