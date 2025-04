FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen im Stadtteil Mitte

Feuerwehr Ludwigshafen

(MM) Am 20.04.2025 um 07:31 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Müllbrand in die Ludwigstraße in den Stadtteil Mitte alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Müllablageplatz innerhalb einer Durchfahrt vor.

Durch die starke Brandentwicklung griffen die Flammen auf das Erdgeschoß eines angrenzenden Wohn- und Geschäftsgebäudes über.

Der Brand konnte mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei C-Rohren schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Im Anschluss waren umfangreiche Kontroll- und Entrauchungsmaßnahmen erforderlich.

Es gab keine Verletzten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, der KVD, die TWL sowie die Polizei.

