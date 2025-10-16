Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Beleidigung in Wilhelmshaven-Fedderwardergroden
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 12:05 Uhr, kam es in der Posener Straße in Wilhelmshaven-Fedderwardergroden zu einer Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen arbeitete ein 48-jähriger Mann gewerblich auf einem Gehweg, als ein 74-jähriger Anwohner ihn aufforderte, die Tätigkeit zu unterlassen, und ihn dabei beleidigte. Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.
