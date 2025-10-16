PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Beleidigung in Wilhelmshaven-Fedderwardergroden

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 12:05 Uhr, kam es in der Posener Straße in Wilhelmshaven-Fedderwardergroden zu einer Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen arbeitete ein 48-jähriger Mann gewerblich auf einem Gehweg, als ein 74-jähriger Anwohner ihn aufforderte, die Tätigkeit zu unterlassen, und ihn dabei beleidigte. Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

