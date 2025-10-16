Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Nötigung im Straßenverkehr in Schortens
Schortens (ots)
Am Mittwochabend, 15.10.2025, gegen 20:10 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Schortens zu einer Nötigung im Straßenverkehr.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem E-Scooter den innerorts durch Verkehrszeichen ausgewiesenen Rad- und Gehweg in Fahrtrichtung Grafschaft, als sie durch einen 66-jährigen Mann mit einer Taschenlampe gezielt geblendet und dadurch zum Anhalten gezwungen wurde.
Der Beschuldigte verhinderte aktiv die Weiterfahrt und behauptete, dass die Nutzung des Rad- und Gehweges mit einem E-Scooter unzulässig sei.
Die Frau blieb unverletzt.
Gegen den 66-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.
