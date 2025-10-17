Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstag, 14.10.2025, kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr in der Grenzstraße, Höhe Hausnummer 85, zu einem Verkehrsunfall. Ein silberfarbener VW wurde dabei vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04421 / 942-0 zu melden.
