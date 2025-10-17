POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots) - Erst jetzt wurde angezeigt, dass es bereits am 03.10.2025, zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr, zu einem Raubdelikt in der Hamburger Straße in Wilhelmshaven gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer zunächst von drei Jugendlichen auf E-Scootern verfolgt und angesprochen. Anschließend schlugen die Täter dem Opfer mit der Faust unter das Kinn, sodass dieses zu Boden ging. Das ...

mehr