PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr in der Grenzstraße, Höhe Hausnummer 85, zu einem Verkehrsunfall. Ein silberfarbener VW wurde dabei vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 11:41

    POL-WHV: Raub in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

    Wilhelmshaven (ots) - Erst jetzt wurde angezeigt, dass es bereits am 03.10.2025, zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr, zu einem Raubdelikt in der Hamburger Straße in Wilhelmshaven gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer zunächst von drei Jugendlichen auf E-Scootern verfolgt und angesprochen. Anschließend schlugen die Täter dem Opfer mit der Faust unter das Kinn, sodass dieses zu Boden ging. Das ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:04

    POL-WHV: Nötigung im Straßenverkehr in Schortens

    Schortens (ots) - Am Mittwochabend, 15.10.2025, gegen 20:10 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Schortens zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem E-Scooter den innerorts durch Verkehrszeichen ausgewiesenen Rad- und Gehweg in Fahrtrichtung Grafschaft, als sie durch einen 66-jährigen Mann mit einer Taschenlampe gezielt geblendet und dadurch zum Anhalten ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:42

    POL-WHV: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Zetel

    Zetel (ots) - Am Mittwochabend, 15.10.2025, zwischen 18:37 und 19:40 Uhr, kam es in Zetel und später im Polizeikommissariat Varel zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Zeuge meldete zunächst eine schreiende, offenbar verwirrte Frau, die im Bereich des Heidewegs in Zetel auf der Straße herumlief. Die Frau konnte in der Oldenburger Straße angetroffen werden. Sie schrie lautstark und war für die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren