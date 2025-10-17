PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Vernachlässigter Welpe auf Spielplatz - Tier in fürsorgliche Hände übergeben

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 17:54 Uhr, wurde der Polizei in Wilhelmshaven ein Hinweis auf einen vernachlässigten Hund auf einem Spielplatz im Metzer Weg gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein an einem Baum angebundener Welpe von einem Kind mehrfach mit einer Flasche beworfen. Eine aufmerksame Zeugin wurde daraufhin auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Hund regelmäßig über mehrere Stunden unbeaufsichtigt am Baum angebunden wurde. Der Halter erschien während der Sachverhaltsaufnahme am Einsatzort.

Mit dessen Einverständnis wurde der Welpe von der 31-jährigen Zeugin übernommen und in geeignete Obhut gegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

    POL-WHV: Ladendiebstahl in Schortens

    Schortens (ots) - Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 11:36 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Schortens zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verstauten zwei Beschuldigte Lebensmittel im Wert von 90 Euro in einem mitgeführten Kinderwagen und verließen anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. ...

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, 14.10.2025, kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr in der Grenzstraße, Höhe Hausnummer 85, zu einem Verkehrsunfall. Ein silberfarbener VW wurde dabei vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven ...

