Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vernachlässigter Welpe auf Spielplatz - Tier in fürsorgliche Hände übergeben

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 17:54 Uhr, wurde der Polizei in Wilhelmshaven ein Hinweis auf einen vernachlässigten Hund auf einem Spielplatz im Metzer Weg gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein an einem Baum angebundener Welpe von einem Kind mehrfach mit einer Flasche beworfen. Eine aufmerksame Zeugin wurde daraufhin auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Hund regelmäßig über mehrere Stunden unbeaufsichtigt am Baum angebunden wurde. Der Halter erschien während der Sachverhaltsaufnahme am Einsatzort.

Mit dessen Einverständnis wurde der Welpe von der 31-jährigen Zeugin übernommen und in geeignete Obhut gegeben.

