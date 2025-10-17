PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung gegenüber Streife von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 08:25 Uhr, führten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Wilhelmshaven sowie Beamte der Polizei Wilhelmshaven im Bereich der Marktstraße/Mozartstraße gemeinsame Kontrollen in der Fußgängerzone durch.

Im Rahmen einer Kontrolle wegen des unzulässigen Befahrens der Fußgängerzone mit einem Elektrokleinstfahrzeug beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Kräfte.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet und ein Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 10:50

    POL-WHV: Vernachlässigter Welpe auf Spielplatz - Tier in fürsorgliche Hände übergeben

    Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 17:54 Uhr, wurde der Polizei in Wilhelmshaven ein Hinweis auf einen vernachlässigten Hund auf einem Spielplatz im Metzer Weg gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein an einem Baum angebundener Welpe von einem Kind mehrfach mit einer Flasche beworfen. Eine aufmerksame Zeugin wurde daraufhin auf die ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:20

    POL-WHV: Ladendiebstahl in Schortens

    Schortens (ots) - Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 11:36 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Schortens zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verstauten zwei Beschuldigte Lebensmittel im Wert von 90 Euro in einem mitgeführten Kinderwagen und verließen anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren