Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung gegenüber Streife von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 08:25 Uhr, führten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Wilhelmshaven sowie Beamte der Polizei Wilhelmshaven im Bereich der Marktstraße/Mozartstraße gemeinsame Kontrollen in der Fußgängerzone durch.

Im Rahmen einer Kontrolle wegen des unzulässigen Befahrens der Fußgängerzone mit einem Elektrokleinstfahrzeug beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Kräfte.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet und ein Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell