ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Köln und Zollfahndung Essen decken illegales Großlabor für synthetische Drogen in Kerpen auf

24 Personen festgenommen

Essen / Euskirchen / Kerpen / Köln / Kreis Heinsberg / Rhein-Erft-Kreis (ots)

In Kerpen wurde heute in den frühen Morgenstunden durch die Zollfahndung Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln ein professionelles Großlabor für Drogen ausgehoben und 24 Personen vorläufig festgenommen.

Seit April 2025 ermitteln das Zollfahndungsamt Essen und die Staatsanwaltschaft Köln gegen eine Gruppierung wegen des Verdachtes der unerlaubten Herstellung und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Die Gruppierung steht im Verdacht in einem alten Anwesen in einem Stadtteil von Kerpen synthetische Drogen in großem Ausmaß hergestellt und mit diesen Handel getrieben zu haben.

Insgesamt werden sechs Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Unterstützt werden die Essener Zollfahnder durch Kräfte des Zollfahndungsamtes Hannover, der Hauptzollämter Aachen, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Köln, Krefeld, des Zollkriminalamtes, des Bundeskriminalamtes, der Landespolizei NRW, sowie durch Spezialkräfte der Bundespolizei und das Technische Hilfswerk.

Nähere Angaben können aufgrund der laufenden Maßnahmen derzeit nicht gemacht werden.

