Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeipräsidium Westpfalz begrüßt neue Kolleginnen und Kollegen

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmittag begrüßte Vizepräsident Christof Gastauer 23 neue Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Westpfalz. Der stellvertretende Leiter der Behörde hieß die zehn Polizistinnen und 13 Polizisten in einer kleinen Feierstunde herzlich willkommen. Ebenfalls anwesend waren Mitglieder des Führungsstabs, die Dienststellenleiter der Polizeiinspektionen sowie Vertreter des Personalrats.

Unter den 23 neuen Schutzleuten im Präsidialbereich befanden sich 18 "alte" Hasen, die von einem anderen Präsidium, nach Kaiserslautern versetzt wurden. Bei den restlichen fünf handelt es sich um Absolventinnen und Absolventen des 28. Bachelorstudiengangs an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, die zum 1. Oktober ihren Dienst in der Praxis begonnen haben.

Die 23 Beamtinnen und Beamten werden auf die Dienststellen der Polizeidirektion Kaiserslautern und Pirmasens verteilt. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

