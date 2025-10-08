PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Tankstelle

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Tankstelle ist am frühem Mittwochmorgen zum Ziel von Einbrechern geworden. Gegen 3 Uhr drangen die Unbekannten in den Verkaufsraum in der Hauptstraße ein und entwendeten Tabakwaren. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Eine Zeugin beobachtete zwei dunkel gekleidete Personen, die den Bereich der Tankstelle verließen. Eine der Personen trug einen Sack oder eine Mülltüte über der Schulter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 an die Kriminalpolizei zu wenden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 12:01

    POL-PPWP: Vermeintlicher Bankbrief wird zur Betrugsfalle

    Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine Bewohnerin der Ortsgemeinde erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei, weil sie Opfer eines Betrugs wurde. Die Masche der Betrüger: Ein täuschend echt aussehender Brief der Hausbank, der mit einem QR-Code versehen ist. Wenn der Kunde den Code mit einem Mobiltelefon scannt, wird er auf eine sogenannte Phishing-Seite weitergeleitet. Hierbei handelt es sich um eine ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:58

    POL-PPWP: In Gaststätte eingebrochen

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntag und Montag Zutritt zu einer Gaststätte. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über den Lagerraum in das Innere des Restaurants. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, denen in der Nähe der Bundesstraße 48 ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:41

    POL-PPWP: In Fahrradladen eingebrochen

    Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Sonntag Zugang zu einem Fahrradgeschäft in der Spesbacher Straße. Die Täter schlugen eine Schaufensterscheibe ein und griffen sich fünf E-Bikes, mit denen sie den Verkaufsraum wieder verließen. Neben der zerstörten Scheibe entstand dem Ladenbesitzer ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren