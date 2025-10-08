Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Tankstelle

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Tankstelle ist am frühem Mittwochmorgen zum Ziel von Einbrechern geworden. Gegen 3 Uhr drangen die Unbekannten in den Verkaufsraum in der Hauptstraße ein und entwendeten Tabakwaren. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Eine Zeugin beobachtete zwei dunkel gekleidete Personen, die den Bereich der Tankstelle verließen. Eine der Personen trug einen Sack oder eine Mülltüte über der Schulter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 an die Kriminalpolizei zu wenden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell