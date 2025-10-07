Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Gaststätte eingebrochen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntag und Montag Zutritt zu einer Gaststätte. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über den Lagerraum in das Innere des Restaurants. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, denen in der Nähe der Bundesstraße 48 verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

