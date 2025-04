POL-DA: Rüsselsheim: Eisautomat aufgebrochen/Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro wurde in der Nacht zum Dienstag (29.04) aus dem Innenraum eines in der Heinrich-Hertz-Straße geparkten Transporters der Marke Mercedes gestohlen. Wegen des Diebstahls hat die Kriminalpolizei (K 21/22) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr