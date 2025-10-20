Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Angriff durch zwei Hunde - Halter und Tier verletzt

Jever (ots)

Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 12.00 Uhr, kam es in Jever, Wangerländische Straße, auf dem gegenüberliegenden Fußweg, zu einem Vorfall zwischen mehreren Hunden. Der Hund eines 59-jährigen Mannes wurde von zwei Hunden eines anderen Halters angegriffen. Die Hunde bissen sich in den Lefzen- und Körperbereich des angegriffenen Hundes fest.

Als der Halter versuchte, die Tiere voneinander zu trennen, wurde er ebenfalls von den Hunden attackiert und erlitt Abschürfungen an Beinen und Händen. Sein Hund wurde ebenfalls verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

