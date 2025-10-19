PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 17.10. bis zum 19.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr
Am 17.10.2025, gg. 23:29 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung der 
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Verkehrskontrolle bei 
einem 55-jährigen Führer eines Pkw durch. Dieser war den eingesetzten
Beamten im Zuge eines vorherigen Einsatzes bereits als alkoholisiert 
aufgefallen. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,69 
Promille. Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme wurde die 
örtliche Dienststelle aufgesucht. Der Führerschein wurde 
beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren 
eingeleitet. 

Fahrt unter Drogeneinfluss
Am 18.10.2025, gg. 00:00 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung 
der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Kontrolle bei 
einer 32-jährigen Führerin eines Pkw durch. Im Zuge der 
durchgeführten Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass die 
Fahrzeugführerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. 
Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein 
entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch die Beamten 
wurde der 32-jährigen das weitere Führen eines Kraftfahrzeuges 
untersagt.
Nur ca. 50 Minuten später wurde die o.g. erneut beim Führen eines Pkw
angetroffen. Auch für diesen Sachverhalt wurde ein 
Ermittlungsverfahren gegen die Betroffene eingeleitet.

Sachbeschädigungen an mehreren Pkw
In der Nacht vom 17.10.2025 auf den 18.10.2025 wurden mehrere 
Fahrzeuge im Bereich des Erich-Heckel-Ringes und des 
Franz-Radziwill-Weges durch bisher unbekannte Täter beschädigt. 
Entsprechende Ermittlungsverfahren sind durch die Polizei eingeleitet
worden. Zeugen, die damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen 
gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 
Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden.

Sachbeschädigungen an Pkw 
In der Nacht vom 18.10.2025 auf den 19.10.2025, in der Zeit zwischen 
22:30 Uhr und 00:50 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein in 
der Grenzstraße abgestellter Pkw beschädigt in dem ein direkt am 
Fahrzeug abgelegtes unbekanntes Tatmittel zur Detonation gebracht 
wurde. Durch die Wucht der Explosion des Feuerwerkskörpers wurde 
dieser Pkw in nicht nur unerheblichem Maße beschädigt. Ein weiteres 
Fahrzeug wurde ebenfalls in dieser Nacht, in der Zeit bis 07:30 Uhr, 
auf die gleiche Weise in der Werftstraße beschädigt. Auch in diesen 
Fällen bittet die Polizei Zeugen, die damit im Zusammenhang stehende 
Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion 
Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 in Verbindung zu 
setzen.


Geschwindigkeitsmessung durch die Polizei
Am 18.10.2025, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr, führte die 
Polizei eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich Jadeallee/Ecke 
Südstrand (30-er-Zone) durch. In diesem Zeitraum konnte die Polizei 
insgesamt elf Verstöße feststellen, wobei gegen sieben Fahrzeugführer
Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

