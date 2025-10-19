Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 17.10. bis zum 19.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr Am 17.10.2025, gg. 23:29 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Verkehrskontrolle bei einem 55-jährigen Führer eines Pkw durch. Dieser war den eingesetzten Beamten im Zuge eines vorherigen Einsatzes bereits als alkoholisiert aufgefallen. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,69 Promille. Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme wurde die örtliche Dienststelle aufgesucht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Fahrt unter Drogeneinfluss Am 18.10.2025, gg. 00:00 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Kontrolle bei einer 32-jährigen Führerin eines Pkw durch. Im Zuge der durchgeführten Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch die Beamten wurde der 32-jährigen das weitere Führen eines Kraftfahrzeuges untersagt. Nur ca. 50 Minuten später wurde die o.g. erneut beim Führen eines Pkw angetroffen. Auch für diesen Sachverhalt wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Betroffene eingeleitet. Sachbeschädigungen an mehreren Pkw In der Nacht vom 17.10.2025 auf den 18.10.2025 wurden mehrere Fahrzeuge im Bereich des Erich-Heckel-Ringes und des Franz-Radziwill-Weges durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Entsprechende Ermittlungsverfahren sind durch die Polizei eingeleitet worden. Zeugen, die damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Sachbeschädigungen an Pkw In der Nacht vom 18.10.2025 auf den 19.10.2025, in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 00:50 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein in der Grenzstraße abgestellter Pkw beschädigt in dem ein direkt am Fahrzeug abgelegtes unbekanntes Tatmittel zur Detonation gebracht wurde. Durch die Wucht der Explosion des Feuerwerkskörpers wurde dieser Pkw in nicht nur unerheblichem Maße beschädigt. Ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls in dieser Nacht, in der Zeit bis 07:30 Uhr, auf die gleiche Weise in der Werftstraße beschädigt. Auch in diesen Fällen bittet die Polizei Zeugen, die damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 in Verbindung zu setzen. Geschwindigkeitsmessung durch die Polizei Am 18.10.2025, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr, führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich Jadeallee/Ecke Südstrand (30-er-Zone) durch. In diesem Zeitraum konnte die Polizei insgesamt elf Verstöße feststellen, wobei gegen sieben Fahrzeugführer Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet wurden.

