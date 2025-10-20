Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchschutz in der dunklen Jahreszeit - VKP und Polizei informieren gemeinsam auf dem Wilhelmshavener Wochenmarkt

Wilhelmshaven (ots)

Der Verein Kommunale Prävention (VKP) Wilhelmshaven und die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland laden gemeinsam zum "Tag des Einbruchschutzes" ein, der am 22. Oktober 2025 stattfinden wird.

Im Zeitraum von 09:00 bis 12:00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger an dem Informationsstand auf dem Wochenmarkt am Rathaus die Gelegenheit, sich umfassend über Einbruchschutzmaßnahmen zu informieren und wertvolle Tipps zur Sicherung ihres Eigentums zu erhalten.

Die Veranstaltung bietet informative Gespräche, anschauliche Präsentationen sowie Materialien zu Sicherheitstechniken. Besucher können sich über die Risiken von Einbrüchen und die Bedeutung präventiver Maßnahmen aufklären lassen. Experten der Polizei stehen für individuelle Beratungen zur Verfügung.

Ziel des Tages ist es, das Bewusstsein für Einbruchschutz zu schärfen und einfache, aber effektive Maßnahmen zur Sicherung von Wohnräumen und Eigentum aufzuzeigen. Die Polizei und der VKP laden alle Interessierten herzlich ein vorbeizukommen und sich zu informieren.

Gemeinsam für mehr Sicherheit - setzen wir ein Zeichen gegen Einbrüche!

