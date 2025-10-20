Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 10.00 Uhr, kam es in der Bremer Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Eine Pkw-Fahrerin befuhr zuvor die Störtebeker Straße in Fahrtrichtung Westen und beabsichtigte, auf Höhe der Hausnummer 40 linksseitig in eine Parklücke zu fahren. Dabei rutschte sie von der Bremse auf das Gaspedal, beschleunigte stark und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug in ein weiteres, dahinter abgestelltes Auto geschoben.

An allen drei Pkw entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

