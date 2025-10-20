Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen
Wilhelmshaven (ots)
Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 10.00 Uhr, kam es in der Bremer Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Eine Pkw-Fahrerin befuhr zuvor die Störtebeker Straße in Fahrtrichtung Westen und beabsichtigte, auf Höhe der Hausnummer 40 linksseitig in eine Parklücke zu fahren. Dabei rutschte sie von der Bremse auf das Gaspedal, beschleunigte stark und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug in ein weiteres, dahinter abgestelltes Auto geschoben.
An allen drei Pkw entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell