Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus - Geldkassette entwendet

Jever (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17.10.2025, 13:18 Uhr, bis Montag, 20.10.2025, 06:05 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Schenumer Straße in Jever.

Die Täter drangen über eine Tür in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Über eine unverschlossene Tür im Obergeschoss gelangten sie zudem in angrenzende Geschäftsräume und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld in dreistelliger Höhe sowie zusätzlich drei Euro aus einer Schublade.

An der Tür entstand Sachschaden.

Die Polizei Jever hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

