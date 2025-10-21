Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Dienstleistungseinrichtung - Bargeld entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17.10.2025, 16:10 Uhr, bis Montag, 20.10.2025, 07:10 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu einer Dienstleistungseinrichtung in der Oranienburger Straße in Wilhelmshaven-Fedderwardergroden.

Aus den Räumlichkeiten wurden zwei Geldkassetten und eine Spardose entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

