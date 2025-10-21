PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Einbruch in Dienstleistungseinrichtung - Bargeld entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17.10.2025, 16:10 Uhr, bis Montag, 20.10.2025, 07:10 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu einer Dienstleistungseinrichtung in der Oranienburger Straße in Wilhelmshaven-Fedderwardergroden.

Aus den Räumlichkeiten wurden zwei Geldkassetten und eine Spardose entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

